В «Енисее» сравнили Гаранина с Ван Гогом, а «Сочи» с Лувром, отвечая на вопрос о тренере

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов прокомментировал уход Вадима Гаранина с поста главного тренера клуба.
«С одной стороны получилось тяжёлое расставание. С другой стороны мы все очень счастливы. В нашей картинной красноярской галерее художник нарисовал картину, как Ван Гог. За этой картиной приехал Лувр, сказав: мы хотим, чтобы эта картина весела в Лувре. Мы поплакали один день, а потом начали радоваться, потому что об этой картине и галерее, в которой она висела, будет говорить весь мир. Весь мир — громко сказано, но вся футбольная Россия будет.
Поэтому мы счастливы, что о нас будут говорить. Тем самым мы дадим людям понять, что у нас могут добиваться успеха, и мы можем прогрессировать. Жизнь продолжается. В футбол, в первую очередь, играют футболисты, которые в большинстве своём остаются в клубе — они у нас замечательные, и мы верим, что сможем продолжить этот путь не менее увлекательным образом», — сказал Евменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 июня 2022
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