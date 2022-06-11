В «Енисее» сообщили, что у клуба есть понимание, кто заменит Гаранина на посту тренера

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов сообщил, что у клуба есть кандидатура на замену Вадиму Гаранину на посту тренера красноярской командой.

«Понимание, кто может заменить Гаранина есть, но я пока об этом сказать не готов. Однако хорошо, что нашим скромным региональным клубом начали интересоваться федеральные интернет-порталы. Я отвечу отвечу банально, как футбольный чиновник: вы всё узнаете из официальных источников, как только мы договоримся. Понимание — есть, мы в процессе», — сказал Евменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 10 июня Гаранин и ещё три тренера покинули красноярский «Енисей». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» назначит Гаранина на пост главного тренера.