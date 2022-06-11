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Игонин: в «Зените» люди работают — результат есть. В «Спартаке» девушка говорит — нету

Игонин: в «Зените» люди работают — результат есть. В «Спартаке» девушка говорит — нету
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о ситуации, происходящей в руководстве «Спартака» и клуба из Санкт-Петербурга.

«У «Спартака» какие-то эмоциональные качели. Какое-то время они радовались, кричали, что сильнее всех, у них есть победа в кубке в столетие клуба. А сейчас говорят, отдайте всё, мы ничего не можем. Может быть, там гормональные срывы происходят. Сейчас они противоречат сами себе. Сначала, наверное, правильно было что-то сделать, а потом говорить. В «Зените» люди работают, дают результат. В «Спартаке» девушка постоянно говорит, а результата нет. Может быть им стоит взять пример с Елены Илюхиной?» — сказал Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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