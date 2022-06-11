Тренер «Факела» Дутов пополнил штаб «Рубина»

Тренер «Факела» Александр Дутов вошёл в тренерский штаб «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.



«Добро пожаловать, Александр Анатольевич!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Казанский «Рубин» вылетел из РПЛ и в следующем сезоне выступит в Футбольной национальной лиге.

Ранее сообщалось, что «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника и капитана «Велеса» Мамаду Майга. Недавно стало известно о переходах в «Рубин» полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова.