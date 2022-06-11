«Только нытьё одно». Широков — о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал решение Российского футбольного союза провести матч за Суперкубок России по футболу в Санкт-Петербурге.
«Провести матч в Санкт-Петербурге — правильное решение. У нас есть ещё стадионы, на которых можно 70 тысяч разместить? Был выбор между Петербургом, Нижним и Казанью? Ну и где больше народу придёт?
Намёки «Спартака» о бойкоте матча? Слушайте, во времена Старостина, Бескова или Романцева команда бы приехала, обыграла и все разговоры закончила. А здесь только нытьё одно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».
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