Агент рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Сочи» Кассьерре

Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, назвал клубы, которые заинтересованы в приобретении его клиента.
«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это «Зенит». Этот вариант очень нравится Матео.
Помимо питерцев, хорошие контракты предлагают «Ривер Плейт» и «Црвена Звезда», а также есть интерес от «Олимпиакоса» и «Фенербахче», — сказал Петропулос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
- 11 июня 2022
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