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Источник: «Фрайбург» заинтересован в подписании Фомина. Отступные хавбека — € 12 млн

Источник: «Фрайбург» заинтересован в подписании Фомина. Отступные хавбека — € 12 млн
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, интерес к 25-летнему российскому футболисту проявляет «Фрайбург». Отмечается, что у агентов игрока спрашивали о возможном переходе в немецкий клуб. Сам Фомин дал предварительное согласие на трансфер. Отступные, прописанные в контракте Фомина с «Динамо», для европейских клубов составляют € 12 млн.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, куда перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Фомин сыграл в 29 матчах РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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