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Парфёнов: долгосрочная цель «Родины» — выйти за два года в РПЛ

Парфёнов: долгосрочная цель «Родины» — выйти за два года в РПЛ
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Дмитрий Парфёнов, ставший главным тренером московской «Родины», прокомментировал своё назначение на этот пост.

«Родина» — амбициозный проект, развивающий несколько профессиональных команд. Сейчас можно сказать о долгосрочной цели клуба — выйти за два года в РПЛ, а задачу на сезон поставим после подготовки. Мы планируем усилить команду, но хочется в том числе и развивать молодых игроков», — цитирует Парфёнова пресс-служба клуба.

Напомним, Парфёнов ранее возглавлял «Тосно», ивановский «Текстильщик», «Урал» и тульский «Арсенал», а также тренировал юношескую сборную России. С прошлого года пост главного тренера московской «Родины» занимал Денис Бояринцев.

По итогам сезона-2021/2022 московская «Родина» заняла первое место в группе А ФНЛ-2 и получила право выступить в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге.

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