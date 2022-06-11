Парфёнов: долгосрочная цель «Родины» — выйти за два года в РПЛ

Дмитрий Парфёнов, ставший главным тренером московской «Родины», прокомментировал своё назначение на этот пост.



«Родина» — амбициозный проект, развивающий несколько профессиональных команд. Сейчас можно сказать о долгосрочной цели клуба — выйти за два года в РПЛ, а задачу на сезон поставим после подготовки. Мы планируем усилить команду, но хочется в том числе и развивать молодых игроков», — цитирует Парфёнова пресс-служба клуба.



Напомним, Парфёнов ранее возглавлял «Тосно», ивановский «Текстильщик», «Урал» и тульский «Арсенал», а также тренировал юношескую сборную России. С прошлого года пост главного тренера московской «Родины» занимал Денис Бояринцев.



По итогам сезона-2021/2022 московская «Родина» заняла первое место в группе А ФНЛ-2 и получила право выступить в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге.

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