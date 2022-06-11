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«Родина» подтвердила назначение Парфёнова на пост главного тренера

«Родина» подтвердила назначение Парфёнова на пост главного тренера
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Дмитрий Парфёнов стал главным тренером московской «Родины», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». На этом посту 47-летний специалист сменил Дениса Бояринцева. В тренерский штаб вошли Александр Павленко, Алексей Антонюк, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных, Виталий Агафонов, Михаил Гончаров и Павел Орлов.

Напомним, Парфёнов ранее возглавлял «Тосно», ивановский «Текстильщик», «Урал» и тульский «Арсенал», а также тренировал юношескую сборную России. Бояринцев с прошлого года занимал пост главного тренера московской «Родины».

По итогам сезона-2021/2022 московская «Родина» заняла первое место в группе А ФНЛ-2 и получила право выступить в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге.

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