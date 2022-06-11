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Хохлов: Фомин заслуживает Бундеслиги. Фактор Шварца может сыграть ключевую роль

Хохлов: Фомин заслуживает Бундеслиги. Фактор Шварца может сыграть ключевую роль
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможном переходе полузащитника Даниила Фомина в «Фрайбург».

«Я всегда говорил, что это зависит от игрока, чего он хочет для себя — остаться во внутреннем чемпионате, где его всё устраивает, или попробовать свои силы в зарубежном. Я на его месте, наверное, попробовал бы себя в зарубежном чемпионате. Но в такое время довольно сложно сделать выбор.

Фомин провёл хороший сезон. Думаю, что он заслуживает приглашения. Что он выберет — это его решение. Будут ли обращаться к Сандро Шварцу за консультацией? Я думаю, что с ним будут советоваться. Такая практика существует. Звонят тренеру, который работал с игроком, и спрашивают о нём. Одну из ключевых ролей это может сыграть», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Источник: «Фрайбург» заинтересован в подписании Фомина. Отступные хавбека — € 12 млн
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