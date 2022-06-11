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Футболист из Бундеслиги арестован за изнасилование 18-летней девушки на Ибице

Футболист из Бундеслиги арестован за изнасилование 18-летней девушки на Ибице
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Футболист из клуба немецкой Бундеслиги арестован по подозрению в изнасиловании, сообщает Periodico de Ibiza.

По информации источника, в среду, 8 июня, двое 25-летних немцев на частной вилле изнасиловали 18-летнюю девушку. После случившегося пострадавшая обратилась в больницу, а затем написала заявление в полицию. Органы правопорядка уже нашли и арестовали немцев. Отмечается, что один из арестованных – футболист, выступающий за клуб Бундеслиги, при этом команда и имя не называются.

Напомним, победителем немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 стала мюнхенская «Бавария». Второе место заняла дортмундская «Боруссия», третье – «Байер». Во вторую Бундеслигу вылетели «Арминия» и «Гройтер Фюрт». Обладателем Кубка Германии стал «РБ Лейпциг».

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