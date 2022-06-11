«Реал Сосьедад» ведёт переговоры о переходе воспитанника «Барселоны» Деулофеу

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу может вернуться в чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» ведёт переговоры с итальянским клубом о приобретении футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

28-летний Деулофеу выступает за «Удинезе» с октября 2020 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А Жерар в 34 матчах забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. Соглашение между Деулофеу и «Удинезе» истекает летом 2024 года.



Деулофеу является воспитанником «Барселоны». Также нападающий, на счету которого четыре матча в составе сборной Испании, выступал за «Уотфорд», «Эвертон», «Милан» и «Севилью».

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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