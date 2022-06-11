Украина разгромила Армению в матче третьего тура Лиги наций

Сегодня, 11 июня, завершился матч третьего тура Лиги наций УЕФА Украина — Армения. Команды группы 1 Лиги В играли на стадионе «ЛКС» в Лодзи (Польша). Победу одержала украинская сборная — 3:0.
Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте отличился полузащитник Руслан Малиновский, ему ассистировал Александр Караваев. На 77-й минуте забил сам Караваев. На 84-й минуте результативный удар нанёс хавбек Виталий Миколенко.
Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 11 июня 2022
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