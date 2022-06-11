«Самое главное — семья». Александр Соболев опубликовал фото с сыном

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал совместную фотографию с сыном во время отдыха.

«Самое главное — семья», — подписал фотографию футболист.

25-летний Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». В минувшем сезоне нападающий в 35 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Александром и московской командой истекает летом 2026 года.

Напомним, «Спартак» завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на 10-м месте, а также выиграл Кубок страны. Начинали сезон красно-белые под руководством португальца Руя Витории, заканчивали — при итальянце Паоло Ваноли, который также покинул команду после выигранного трофея. Новым главным тренером «Спартака» стал испанский специалист Гильермо Абаскаль.