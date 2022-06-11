Канчельскис: гей тоже человек, полезен — играет. Может, кто-то у нас сделает каминг-аут

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о геях в футболе.

«Есть ли в российском футболе геи? Ну не знаю, откуда мне знать? В теории всё может быть. Давно была какая-то информация, что есть «команда-гей». В моей команде никогда не было геев. Это самое главное.



Всё, конечно, случается. Может быть, кто-то признается в российском футболе, что он гей. Сам сделает заявление, признается.



В моих командах не было геев. Поддерживаю ли я геев в футболе? Честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Если гея воспринимают в команде нормально, тогда футболист может играть. Гей — это тоже человек, полезен команде — играет. Всё зависит от внутреннего настроения в коллективе. Если гей полезен команде, приносит результат, в коллективе нормальная атмосфера — пусть играет, а если всё наоборот — в коллективе недопонимание или не приносит пользу — надо сказать спасибо и разойтись», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».