В «Спартаке» прокомментировали подписание контракта с Мацеем Рыбусом

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с защитником Мацеем Рыбусом.

«С большим удовлетворением приветствую Мацея в нашем клубе. Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений. Его высокий уровень проверен годами стабильного выступления в чемпионате России и на международном уровне.



Рыбус — именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам.



Сегодня, когда мы прощались с Мацеем после подписания контракта, он сказал: «А теперь еду на тренировку». По-моему, это идеальная характеристика!» — приводит слова Каттани пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте.