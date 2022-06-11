В «Спартаке» прокомментировали подписание контракта с Мацеем Рыбусом
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с защитником Мацеем Рыбусом.
«С большим удовлетворением приветствую Мацея в нашем клубе. Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений. Его высокий уровень проверен годами стабильного выступления в чемпионате России и на международном уровне.
Рыбус — именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам.
Сегодня, когда мы прощались с Мацеем после подписания контракта, он сказал: «А теперь еду на тренировку». По-моему, это идеальная характеристика!» — приводит слова Каттани пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте.
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