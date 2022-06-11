Англия — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии примет своего соперника по Лиге А, группе 3 — национальную команду Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Италия.
Обслужит встречу польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Ему будут помогать ассистенты Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Резервный рефери – Томаш Мусял.
Соперниками сборных Англии и Италии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 11 июня 2022
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