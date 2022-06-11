«Барселона» объявила о смене названия второй команды

«Барселона Б», являющаяся второй командой одноимённой испанской команды, с сезона-2022/2023 вернётся к названию «Барселона Атлетик». Решение было принято во главе с президентом Жоаном Лапортой. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
В последний раз вторая команда существовала под названием «Барселона Атлетик» в 2008–2010 годах. Под новым названием командой начинал руководить Пеп Гвардиола, который затем был переведён в основной состав сине-гранатовых. Название «Барселона Атлетик» возникло в 1970 году и использовалось до 1991 года. Затем команда называлась «Барселона Б» вплоть до 2008, а затем с 2010 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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