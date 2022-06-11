Нидерланды — Польша: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 11 июня, на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды) в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2021/2022 сборная Нидерландов примет соперника по Лиге А, группе 4 – национальную команду Польши. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Польша.
Соперниками сборных Нидерландов и Польши по группе 4 Лиги А являются национальные команды Бельгии и Уэльса.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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