Венгрия — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 11 июня, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Венгрии примет своего соперника по Лиге А, группе 3 – национальную команду Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия – Германия.
Соперниками сборных Венгрии и Германии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Англии и Италии, которые также сыграют сегодня.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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