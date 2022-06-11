Источник: Рыбус будет получать в «Спартаке» в два раза меньше, чем в «Локомотиве»

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус, подписавший контракт с командой сегодня, 11 июня, будет получать в ней в два раза меньше, чем в «Локомотиве». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По сведениям источника, зарплата 32-летнего польского футболиста в «Спартаке» составит около € 500 тыс. в год. В «Локомотиве», за который Рыбус играл с 2017 года (ушёл свободным агентом), Мацей получал в два раза больше.

За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».

Напомним, «Спартак» завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на 10-м месте, а также выиграл Кубок страны.