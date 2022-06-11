Источник: Рыбус будет получать в «Спартаке» в два раза меньше, чем в «Локомотиве»
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус, подписавший контракт с командой сегодня, 11 июня, будет получать в ней в два раза меньше, чем в «Локомотиве». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
По сведениям источника, зарплата 32-летнего польского футболиста в «Спартаке» составит около € 500 тыс. в год. В «Локомотиве», за который Рыбус играл с 2017 года (ушёл свободным агентом), Мацей получал в два раза больше.
За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».
Напомним, «Спартак» завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на 10-м месте, а также выиграл Кубок страны.
Комментарии
- 11 июня 2022
-
20:45
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:41
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:24
-
18:17
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:46
-
17:39
-
17:39
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:13
-
16:57
-
16:53
-
16:50
-
16:41
Партнерский контент