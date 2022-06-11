Форвард «Эвертона» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». «Ириски» хотят около € 60 млн

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может летом сменить команду. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает в соцсетях журналист Бруну Андраде.



По информации источника, «ириски» хотят за трансфер бразильца около € 60 млн. Отмечается, что руководство «шпор» начало переговоры о контракте с Ришарлисоном.



Бразильский нападающий выступает за «Эвертон» с июля 2018 года, куда перешёл из «Уотфорда» за € 39,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Ришарлисон сыграл в 33 матчах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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