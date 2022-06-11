Кавазашвили: не могу понять, как «Спартак» подписал Рыбуса. Новый тренер ещё не приехал!
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал подписание командой контракта с защитником Мацеем Рыбусом.
«Ваноли ушёл, пришёл сразу новый тренер Абаскаль. И только один ушёл, другой пришёл, не смог узнать команду, а клуб уже подписывает нового игрока. Он же может быть не нужен новому тренеру.
Рыбус играть умеет, провёл много времени в «Локомотиве», надёжный футболист. Но я всё равно не могу понять, как его можно было купить. Новый тренер ещё не приехал! Это говорит о том, что приглашает, советует игроков не главный тренер, а человек, чьё имя я не хочу озвучивать, все и так понимают, о ком идёт речь», — рассказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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