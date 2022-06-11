Гарри Кейн — в запасе на матч третьего тура Лиги наций Англия — Италия

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Италии – участников Лиги А, группы 3 – на матч третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Италия.
Англия: Рамсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори, Триппьер, Уорд-Праус, Райс, Маунт, Стерлинг, Грилиш, Абрахам.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко, Фраттези, Локателли, Тонали, Пессина, Пеллегрини, Скамакка.
Отметим, что в запасе национальной команды Англии остался нападающий Гарри Кейн.
Обслужит встречу польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Ему будут помогать ассистенты Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Резервный рефери – Томаш Мусял.
Соперниками сборных Англии и Италии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии.
- 11 июня 2022
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