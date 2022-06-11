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Ирландия разгромила Шотландию, Литва проиграла Фарерским островам

Ирландия разгромила Шотландию, Литва проиграла Фарерским островам
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Сегодня, 11 июня, на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) в рамках третьего тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Ирландии принимала соперника по Лиге В, группе 1 – национальную команду Шотландии. Хозяева одержали разгромную победу – 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 20-й минуте отличился полузащитник Алан Браун, ему ассистировал Шейн Даффи. На 28-й минуте преимущество ирландцев удвоил нападающий Трой Пэрротт, голевой пас отдал Майкл Обафеми. На 51-й минуте Обафеми довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Пэрротт.

В другом матче Лиги наций встретились команды Лиги С, группы 1 – сборные Фарерских островов и Литвы. Встреча прошла на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась победой хозяев – 2:1.

У Литвы забил полузащитник Фёдор Черных. В составе сборной Фарер отличились защитник Вильормур Давидсен и полузащитник Якуп Андреасен.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 3-й тур
11 июня 2022, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Окончен
3 : 0
Шотландия
1:0 Браун – 20'   2:0 Пэрротт – 28'   3:0 Обафеми – 51'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 3-й тур
11 июня 2022, суббота. 19:00 МСК
Фарерские острова
Окончен
2 : 1
Литва
0:1 Черных – 6'   1:1 Давидсен – 20' (пен)   2:1 Андреасен – 45'
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