Ирландия разгромила Шотландию, Литва проиграла Фарерским островам

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) в рамках третьего тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Ирландии принимала соперника по Лиге В, группе 1 – национальную команду Шотландии. Хозяева одержали разгромную победу – 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 20-й минуте отличился полузащитник Алан Браун, ему ассистировал Шейн Даффи. На 28-й минуте преимущество ирландцев удвоил нападающий Трой Пэрротт, голевой пас отдал Майкл Обафеми. На 51-й минуте Обафеми довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Пэрротт.



В другом матче Лиги наций встретились команды Лиги С, группы 1 – сборные Фарерских островов и Литвы. Встреча прошла на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась победой хозяев – 2:1.



У Литвы забил полузащитник Фёдор Черных. В составе сборной Фарер отличились защитник Вильормур Давидсен и полузащитник Якуп Андреасен.