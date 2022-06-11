«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Реал» заинтересованы в подписании Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем входит в сферу интересов трёх европейских топ-клубов. Речь идёт об английских «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также мадридском «Реале». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

18-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он перешёл в немецкую команду в 2020 году за € 25 млн (данные Transfermarkt). В минувшем сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 44 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между Джудом и «Боруссией» истекает в 2025 году.

В ноябре 2020 года Беллингем дебютировал за сборную Англии, в составе которой в 14 матчах не сумел отличиться результативными действиями.