«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Реал» заинтересованы в подписании Беллингема
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем входит в сферу интересов трёх европейских топ-клубов. Речь идёт об английских «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также мадридском «Реале». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
18-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он перешёл в немецкую команду в 2020 году за € 25 млн (данные Transfermarkt). В минувшем сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 44 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между Джудом и «Боруссией» истекает в 2025 году.
В ноябре 2020 года Беллингем дебютировал за сборную Англии, в составе которой в 14 матчах не сумел отличиться результативными действиями.
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