«ПСЖ» намерен перехватить Левандовского у «Барселоны»

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, которого активно связывают с переходом в «Барселону». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, новый спортивный директор парижан Луис Кампос заинтересован в подписании футболистов из Франции, но трансфер 33-летнего Левандовского может стать исключением из-за класса игрока. «ПСЖ» ищет нападающего, который сможет дополнить звёздное трио нападающих в лице Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, чего не получилось у аргентинца Мауро Икарди, который в случае подписания Левандовского будет продан до его перехода.

Сообщается, что за последние несколько сезонов «ПСЖ» неоднократно интересовался возможностью подписания польского футболиста, но «Бавария» всегда отвечала отказом. После окончания сезона-2021/2022 Левандовски заявил, что хочет покинуть мюнхенский клуб спустя восемь лет.

Главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за подписание Левандовского будет «Барселона». Клуб уже предлагал за Роберта € 32 млн, но получил отказ. Однако финансовая ситуация «ПСЖ» благоприятнее, чем в «Барселоне», что может стать преимуществом парижан в гонке за трансфер нападающего.