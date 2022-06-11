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Стало известно имя футболиста Бундеслиги, арестованного за изнасилование девушки на Ибице

Стало известно имя футболиста Бундеслиги, арестованного за изнасилование девушки на Ибице
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Стало известно имя футболиста из немецкой Бундеслиги, арестованного по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки на Ибице.

Как сообщается на официальном сайте «Штутгарта», защитник Атакан Каразор был арестован на Ибице. Клуб не сообщает причину ареста, однако отмечает, что футболист отрицает свою вину. В данный момент Каразор работает с адвокатами.

Ранее стало известно, что в среду, 8 июня, двое 25-летних немцев на частной вилле изнасиловали 18-летнюю девушку. После случившегося пострадавшая обратилась в больницу, а затем написала заявление в полицию. Органы правопорядка уже нашли и арестовали немцев. Одним из них и является Каразор.

Каразор выступает за «Штутгарт» с июля 2019 года. В сезоне-2021/2022 защитник сыграл в 24 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

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Футболист из Бундеслиги арестован за изнасилование 18-летней девушки на Ибице
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