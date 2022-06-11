«Лидс» может подписать полузащитника «Баварии»
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Английский «Лидс» рассматривает возможность подписания полузащитника мюнхенской «Баварии» Марка Роки в случае ухода одного из игроков. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, 25-летний испанский футболист должен покинуть команду в ближайшие недели. Он уже получил два предложения от клубов Ла Лиги. «Бавария» открыта к продаже Роки и планирует выручить за его трансфер € 13–15 млн.
Рока стал игроком «Баварии» в октябре 2020 года, перейдя из «Эспаньола». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 9 млн. С тех пор Марк принял участие в 24 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между Рокой и «Баварией» истекает в 2025 году.
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