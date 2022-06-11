«Бавария» подписала 20-летнего хавбека «Аякса», переход подтвердил сам игрок

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх стал футболистом мюнхенской «Баварии». О переходе в немецкую команду футболист сообщил лично.
«Бавария — большой клуб. Уверен, здесь можно выигрывать большие титулы. И это то, чего я ожидаю. Я счастлив быть здесь, в Мюнхене, сейчас», — приводит слова Гравенберха журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что соглашение Гравенберха с «Баварией» будет рассчитано до 2027 года. Мюнхенцы заплатят за голландца € 25 млн. Гравенберх является воспитанником академии «Аякса». Контракт нидерландского полузащитника с командой истекал в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов. В минувшем сезоне Гравенберх принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач.
- 11 июня 2022
-
22:25
-
22:19
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:51
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:41
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:24
-
18:17
-
18:13
-
18:08