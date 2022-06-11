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«Бавария» подписала 20-летнего хавбека «Аякса», переход подтвердил сам игрок

«Бавария» подписала 20-летнего хавбека «Аякса», переход подтвердил сам игрок
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Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх стал футболистом мюнхенской «Баварии». О переходе в немецкую команду футболист сообщил лично.

«Бавария — большой клуб. Уверен, здесь можно выигрывать большие титулы. И это то, чего я ожидаю. Я счастлив быть здесь, в Мюнхене, сейчас», — приводит слова Гравенберха журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что соглашение Гравенберха с «Баварией» будет рассчитано до 2027 года. Мюнхенцы заплатят за голландца € 25 млн. Гравенберх является воспитанником академии «Аякса». Контракт нидерландского полузащитника с командой истекал в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов. В минувшем сезоне Гравенберх принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Источник: Гравенберх из «Аякса» перешёл в «Баварию» за € 25 млн
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