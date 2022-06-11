Мацей Рыбус прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» защитник Мацей Рыбус прокомментировал переход в московский клуб.



«Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей, как «Спартак». У меня самые позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде и начну тренироваться на сборах.



Почему решил остаться в России и выбрал «Спартак»? Все игроки, которые играют в Российской Премьер-Лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, я очень счастлив, моя семья счастлива. Я уже долго нахожусь в России, так что сразу рассматривал такой вариант, даже не думал о том, чтобы отказать», — сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе.



32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом», действовавшего с июля 2017 года. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».

Новость по теме «Спартак» объявил о подписании Мацея Рыбуса