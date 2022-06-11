Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мацей Рыбус прокомментировал переход в «Спартак»

Мацей Рыбус прокомментировал переход в «Спартак»
Комментарии

Новичок «Спартака» защитник Мацей Рыбус прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей, как «Спартак». У меня самые позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде и начну тренироваться на сборах.

Почему решил остаться в России и выбрал «Спартак»? Все игроки, которые играют в Российской Премьер-Лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, я очень счастлив, моя семья счастлива. Я уже долго нахожусь в России, так что сразу рассматривал такой вариант, даже не думал о том, чтобы отказать», — сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе.

32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом», действовавшего с июля 2017 года. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».

Новость по теме
«Спартак» объявил о подписании Мацея Рыбуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022