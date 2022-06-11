Рыбус будет играть в «Спартаке» под номером Граната и Кудряшова

Польский новичок московского «Спартака» Мацей Рыбус определился с игровым номером в команде. Защитник будет выступать за красно-белых в футболке с номером 13. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Предыдущим обладателем 13-го номера в «Спартаке» был защитник Владимир Гранат, выступавший за команду в сезоне-2015/2016. Также под 13-м номером в московской команде играли Фёдор Кудряшов (2008–2012) и Мартин Йиранек (2004–2008).

32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с железнодорожниками, который действовал с июля 2017 года. За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».