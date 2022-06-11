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Сборные Англии и Италии не выявили победителя в матче Лиги наций

Сборные Англии и Италии не выявили победителя в матче Лиги наций
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Сегодня, 11 июня, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала своего соперника по Лиге А, группе 3 — национальную команду Италии. Команды сыграли вничью — 0:0.

Обслуживала встречу польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Ему помогали ассистенты Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Резервный рефери – Томаш Мусял.

Соперниками сборных Англии и Италии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 3-й тур
11 июня 2022, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Италия
Комментарии
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