Сборные Англии и Италии не выявили победителя в матче Лиги наций

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала своего соперника по Лиге А, группе 3 — национальную команду Италии. Команды сыграли вничью — 0:0.
Обслуживала встречу польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Ему помогали ассистенты Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Резервный рефери – Томаш Мусял.
Соперниками сборных Англии и Италии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 11 июня 2022
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