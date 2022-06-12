Sport.es: у «Барселоны» есть месяц, чтобы оформить переход Калиду Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали входит в сферу интересов «Барселоны», у которой есть месяц, чтобы оформить трансфер сенегальского футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, агент 30-летнего Кулибали сообщил руководству «Наполи», что его клиент не будет продлевать контракт с командой, истекающий в конце следующего сезона. «Барселоне» потребуется несколько недель, чтобы разобраться с финансовым положением перед трансфером Кулибали, однако игрок пообещал действующему клубу, что проведёт предсезонную подготовку в «Наполи», если по возможному трансферу в другой клуб не будет достигнуто никакого прогресса.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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