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Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 11 июня

Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 11 июня
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11 июня прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

В Лиге А встречались участники группы 3: Венгрия – Германия и Англия – Италия. Национальные команды Венгрии и Германии сыграли вничью – 1:1. Италия и Англия также не сумели выявить победителя, счёт – 0:0. Сборная Италии набрала пять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Венгрия (4) – вторая, Германия (3) – третья, Англия (2) – на последнем месте.

Кроме того, в Лиге А играли команды из группы 4: Нидерланды – Польша и Уэльс – Бельгия. Сборные Нидерландов и Польши сыграли вничью – 2:2, Уэльс и Бельгия тоже разошлись миром – 1:1. Нидерланды с семью очками занимают первое место в группе, Бельгия (4) – вторая, Польша (4) – третья, Уэльс (1) замыкает таблицу.

В Лиге В встречались участники группы 1: Украина – Армения, Ирландия – Шотландия. Сборная Украины разгромила Армению – 3:0, Ирландия с таким же счётом обыграла Шотландию. Украина находится на первой строчке в группе, у неё шесть очков. Ирландия (3) – на втором месте, Шотландия (3) – на третьем. Армения также набрала три очка и располагается на последнем месте.

В Лиге В также сыграли команды из группы 3: Босния и Герцеговина – Черногория, Румыния – Финляндия. Национальные команды Боснии и Герцеговины и Черногории сыграли вничью – 1:1, а Румыния обыграла Финляндию – 1:0. На первом месте в группе находится Босния и Герцеговина (5), на втором – Финляндия (4), на третьем – Черногория (4), на последней строчке – Румыния (3).

В Лиге С встречались участники группы 1: Люксембург – Турция, Фарерские острова – Литва. Сборная Турции победила Люксембург – 2:0, а Фарерские острова обыграли Литву – 2:1. Турция набрала девять очков и занимает первое место. Второй – Люксембург (6), третьи – Фарерские острова (3). Национальная команда Литвы (0) – на последней позиции.

Англия проваливает Лигу наций. Италия не проигрывает ей даже с игроками из второй лиги Англия проваливает Лигу наций. Италия не проигрывает ей даже с игроками из второй лиги
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