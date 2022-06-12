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Тренер сборной Грузии Саньоль объяснил, почему «Наполи» подписал Кварацхелию

Тренер сборной Грузии Саньоль объяснил, почему «Наполи» подписал Кварацхелию
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объяснил, почему «Наполи» подписал полузащитника батумского «Динамо» Хвичу Кварацхелию.

«Если «Наполи» решил подписать Кварацхелию, значит, они увидели в нём нечто необычное.

Он очень талантлив, я согласен с теми, кто говорит, что в Хвиче есть что-то особенное, и вы ещё не видели всего, на что он способен. Он, безусловно, станет топ-игроком в Италии», — цитирует Саньоля Football Italia.

Напомним, что Хвича Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом, однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года. Затем Кварацхелия подписал соглашение с «Наполи».

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