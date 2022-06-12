Тренер сборной Грузии Саньоль объяснил, почему «Наполи» подписал Кварацхелию

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объяснил, почему «Наполи» подписал полузащитника батумского «Динамо» Хвичу Кварацхелию.
«Если «Наполи» решил подписать Кварацхелию, значит, они увидели в нём нечто необычное.
Он очень талантлив, я согласен с теми, кто говорит, что в Хвиче есть что-то особенное, и вы ещё не видели всего, на что он способен. Он, безусловно, станет топ-игроком в Италии», — цитирует Саньоля Football Italia.
Напомним, что Хвича Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом, однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года. Затем Кварацхелия подписал соглашение с «Наполи».
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