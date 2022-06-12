В Турции сообщили, что «Трабзонспор» отказался от € 2,5 млн «Локомотива» за своего игрока

Защитник «Трабзонспора» Ахметджан Каплан привлёк внимание клуба Российской Премьер-Лиги. В услугах 19-летнего футболиста был заинтересован московский «Локомотив», сообщает 61medya со ссылкой на журналиста Эртана Ситюна.



По информации источника, железнодорожники предложили за 19-летнего турка € 2,5 млн, однако «Трабзонспор» отказался от этого предложения, посчитав его не соответствующим реальной стоимости игрока.



Каплан является воспитанником «Трабзонспора». Контракт 19-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость турецкого футболиста составляет € 2,8 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Каплан сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

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