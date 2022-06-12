В Турции сообщили, что «Трабзонспор» отказался от € 2,5 млн «Локомотива» за своего игрока

Защитник «Трабзонспора» Ахметджан Каплан привлёк внимание клуба Российской Премьер-Лиги. В услугах 19-летнего футболиста был заинтересован московский «Локомотив», сообщает 61medya со ссылкой на журналиста Эртана Ситюна.
По информации источника, железнодорожники предложили за 19-летнего турка € 2,5 млн, однако «Трабзонспор» отказался от этого предложения, посчитав его не соответствующим реальной стоимости игрока.
Каплан является воспитанником «Трабзонспора». Контракт 19-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость турецкого футболиста составляет € 2,8 млн.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Каплан сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
- 12 июня 2022
-
01:30
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 11 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:32
-
22:25
-
22:19
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:51
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:19
-
20:05