Наставник сборной Армении покинул пресс-конференцию после вопроса украинской журналистки

Главный тренер национальной команды Армении Хоакин Капаррос покинул пресс-конференцию после вопроса украинской журналистки по итогам матча Лиги наций с национальной командой Украины (0:3), сообщает Sport.onet.pl.

Во время пресс-конференции украинская журналистка задала Капароссу вопрос, почему сборная Армении не проявила солидарность с Украиной на фоне ситуации в стране. Пресс-секретарь сборной Армении заявил, что тренер не собирается отвечать на политические вопросы. Сам Капаросс на нескольких языках также пытался донести, что не намерен говорить об этом и в итоге прервал пресс-конференцию.

На данный момент сборная Украины единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги В группы 1, записав в свой актив шесть очков после двух игр. Сборная Армении занимает последнее место, набрав 3 очка после трёх матчей.