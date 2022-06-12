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Салах: хочу, чтобы мой противник говорил себе: «Чёрт возьми, снова он!»

Салах: хочу, чтобы мой противник говорил себе: «Чёрт возьми, снова он!»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своём подходе к игре.

«Я хочу, чтобы мой противник говорил себе: «Чёрт возьми, снова он!» Моя цель состоит в том, чтобы у него не было времени на восстановление. Он должен чувствовать угрозу каждое мгновение в течение 90 минут», — приводит слова Салаха Daily Star со ссылкой на France Football.

Ранее Салах был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Англии. В минувшем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 31 гол и сделал 16 результативных передач.

Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн.

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