Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчини высказался о ничьей сборной Италии в матче с Англией в Лиге наций

Манчини высказался о ничьей сборной Италии в матче с Англией в Лиге наций
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о ничьей в матче третьего тура Лиги наций со сборной Англии (0:0).

«У нас было больше опасных моментов, чем у соперника. Парни выдали неплохой матч. В первом тайме мы создали три голевых момента, которые нельзя было упускать. Понимаем, что нам нужно прогрессировать. Сегодняшний матч — это часть нашего роста», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

После трёх туров сборная Италии занимает первое место в турнирной таблице Лиги А группы 3, записав в свой актив 5 очко. Национальная команда Англии находится на последнем месте, набрав 2 очка.

В следующем матче сборная Италии встретится с Германией, а Англия сыграет с Венгрией. Оба матча пройдут 16 июня.

Англия проваливает Лигу наций. Италия не проигрывает ей даже с игроками из второй лиги Англия проваливает Лигу наций. Италия не проигрывает ей даже с игроками из второй лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022