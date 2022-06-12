Манчини высказался о ничьей сборной Италии в матче с Англией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о ничьей в матче третьего тура Лиги наций со сборной Англии (0:0).
«У нас было больше опасных моментов, чем у соперника. Парни выдали неплохой матч. В первом тайме мы создали три голевых момента, которые нельзя было упускать. Понимаем, что нам нужно прогрессировать. Сегодняшний матч — это часть нашего роста», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
После трёх туров сборная Италии занимает первое место в турнирной таблице Лиги А группы 3, записав в свой актив 5 очко. Национальная команда Англии находится на последнем месте, набрав 2 очка.
В следующем матче сборная Италии встретится с Германией, а Англия сыграет с Венгрией. Оба матча пройдут 16 июня.
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