В Дагестане футболисты устроили массовую драку после матча в любительской лиге
Поделиться
Футболисты любительских команд «Куяда» и «Дербент» устроили массовую драку после матча в Национальной футбольной лиге.
Инцидент произошёл во время стыкового матча за право выступать в Высшей лиге НФЛ Дагестана в следующем сезоне. После матча футболисты не смогли сдержать эмоций и устроили массовую драку на футбольном поле.
Сам матч завершился победой «Дербента» со счётом 3:1. По ходу матча «Дербент» проигрывал со счётом 0:1, но смог забить три гола и одержать победу в этой встрече. В составе победителей дубль оформил Алиев Мариф и ещё один гол забил Загиров Джабиров. Единственный гол за «Куяду» забил Хабибов Магомед.
Таким образом, «Дербент» в следующем сезоне выступит в Высшей лиге НФЛ сезона-2022/23.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
02:37
-
02:17
-
02:11
-
01:50
-
01:31
-
01:30
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 11 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:32
-
22:25
-
22:19
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:51
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:45
Партнерский контент