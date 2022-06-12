В Дагестане футболисты устроили массовую драку после матча в любительской лиге

Футболисты любительских команд «Куяда» и «Дербент» устроили массовую драку после матча в Национальной футбольной лиге.

Инцидент произошёл во время стыкового матча за право выступать в Высшей лиге НФЛ Дагестана в следующем сезоне. После матча футболисты не смогли сдержать эмоций и устроили массовую драку на футбольном поле.

Сам матч завершился победой «Дербента» со счётом 3:1. По ходу матча «Дербент» проигрывал со счётом 0:1, но смог забить три гола и одержать победу в этой встрече. В составе победителей дубль оформил Алиев Мариф и ещё один гол забил Загиров Джабиров. Единственный гол за «Куяду» забил Хабибов Магомед.

Таким образом, «Дербент» в следующем сезоне выступит в Высшей лиге НФЛ сезона-2022/23.