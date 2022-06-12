Пятов высказался о завершении карьеры в сборной Украины. Голкипер играл за команду 15 лет

Голкипер Андрей Пятов высказался о завершении карьеры в сборной Украины.

«У нас была договоренность с главным тренером, что я сыграю 11 июня последний поединок. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой врач сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если два-три дня буду колоть обезболивающее, то смогу.

Я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто великолепны. Я очень тщательно готовился к игре, отверг все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем. Я теперь болельщик сборной Украины. Следующая игра – с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперёд!» — приводит слова Пятова Football.ua.

Напомним, Пятов дебютировал за сборную Украины в 2007 году. За это время он провёл 102 матча.