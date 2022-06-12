Флик прокомментировал ничью сборной Германии в матче с Венгрией в Лиге наций

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги наций со сборной Венгрии (1:1).

«На нашей пятничной пресс-конференции я предсказал, что это может быть наш самый сложный матч из четырёх. Мы играли против чрезвычайно организованной и сильной в обороне команды. Нам не удалось осуществить наш план. Наши частые ошибки облегчали жизнь нашим соперникам. Мы нанесли семь ударов по воротам, и этого недостаточно. По сравнению с матчем с Англией у нас был дополнительный день на подготовку, и мы ожидали большего. Сегодняшний вечер, с точки зрения результата и нашей игры, немного регрессирует. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы набрать три очка в матче с Италией», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

После трёх туров сборная Германии занимает последнее место в своей группе, набрав 2 очка. Сборная Венгрии занимает второе место, записав в свой актив 4 очка.