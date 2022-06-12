«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Роберта Левандовского

Ещё один топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Daily Star.
По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что является альтернативным вариантом для поляка на случай, если переход в «Барселону» сорвётся, является «Челси». Однако при этом отмечалось, что жена Роберта против его перехода в стан синих, она не хочет переезжать в Лондон.
Также интерес к польскому нападающему проявляется французский «Пари Сен-Жермен».
Напомним, 30 мая Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 мячей и сделал 7 результативных передач. Контрактное соглашение форварда с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.
- 12 июня 2022
-
04:18
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:30
-
03:03
-
02:37
-
02:17
-
02:11
-
01:50
-
01:31
-
01:30
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 11 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:32
-
22:25
-
22:19
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:51
-
21:23