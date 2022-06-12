«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Роберта Левандовского

Ещё один топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Daily Star.

По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что является альтернативным вариантом для поляка на случай, если переход в «Барселону» сорвётся, является «Челси». Однако при этом отмечалось, что жена Роберта против его перехода в стан синих, она не хочет переезжать в Лондон.

Также интерес к польскому нападающему проявляется французский «Пари Сен-Жермен».

Напомним, 30 мая Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 мячей и сделал 7 результативных передач. Контрактное соглашение форварда с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.