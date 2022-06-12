Левандовски не хочет переходить в «ПСЖ», поляк хочет выступать в Испании или Англии
Поделиться
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не рассматривает переход в «Пари Сен-Жермен», сообщает Bild.
По сведениям источника, в случае ухода из клуба, поляк хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии.
Ранее 33-летний Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на подписание польского футболиста называлась «Барселона», однако в сделку готов вступить «ПСЖ», который ищет результативного нападающего.
Рыночная стоимость Роберта Левандовски, согласно Transfermarkt, составляет € 45 млн. Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года, перейдя туда из дортмундской «Боруссии». Форвард также вызывается в национальную сборную Польши.
Самые яркие голы Патрика Шика в Бундеслиге.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Роберта Левандовского
Комментарии
- 12 июня 2022
-
09:03
-
09:00
-
08:58
-
08:55
-
08:13
-
05:37
-
05:01
-
04:57
-
04:38
-
04:18
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:30
-
03:03
-
02:37
-
02:17
-
02:11
-
01:50
-
01:31
-
01:30
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 11 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:59
Партнерский контент