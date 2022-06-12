Левандовски не хочет переходить в «ПСЖ», поляк хочет выступать в Испании или Англии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не рассматривает переход в «Пари Сен-Жермен», сообщает Bild.

По сведениям источника, в случае ухода из клуба, поляк хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии.

Ранее 33-летний Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на подписание польского футболиста называлась «Барселона», однако в сделку готов вступить «ПСЖ», который ищет результативного нападающего.

Рыночная стоимость Роберта Левандовски, согласно Transfermarkt, составляет € 45 млн. Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года, перейдя туда из дортмундской «Боруссии». Форвард также вызывается в национальную сборную Польши.

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