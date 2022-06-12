Гари Невилл: я знаю, что Роналду остаётся, но «МЮ» нужен центральный нападающий

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о том, какие позиции необходимо усилить клубу в летнее трансферное окно.
«Если честно, я точно не могу сказать, какая линия нуждается в срочном усилении, пока мы не узнаем, какие игроки нравятся новому тренеру.
Но лично я считаю, что необходим центральный полузащитник. «Манчестер Юнайтед» нужны полузащитники. Им также нужен центральный нападающий. Я знаю, что Криштиану Роналду, скорее всего, останется, и он абсолютно блестящий игрок, но им нужен центральный нападающий. Центральный нападающий обязателен.
Я думаю, что нужен фланговый игрок, просто чтобы усилить команду, также нужны хорошие крайние защитники. Там есть четыре крайних защитника, будет интересно посмотреть, кто из них понравится новому тренеру», — приводит слова Невилла официальный сайт клуба.
Напомним, в новом сезоне «МЮ» будет тренировать голландец Эрик тен Хаг.
Португалия — Швейцария. 3:0. Криштиану Роналду.
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