Нападающий «Сити» Альварес: футбол обязан Месси всем, что этот спорт значит для мира

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, выступающий на правах аренды за «Ривер Плейт», высказался о перспективах своей сборной на грядущем Чемпионате мира и ответил на вопрос, сможет ли его соотечественник Лионель Месси выиграть этот турнир.

«Победа на Чемпионате мира? Было бы хорошо, чтобы этого смогли достигнуть все аргентинцы и Месси в том числе, потому что я думаю, что футбол обязан Лионелю всем, что этот спорт значит для всего мира.

Я не знаю, являемся ли мы фаворитами на победу в Катаре, однако скажу точно, что мы поедем туда драться до последнего», — приводит слова Альвареса Goal.

Напомним, 22-летний Альварес стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2022 года, но английский клуб сразу же отправил нападающего в обратную аренду в «Ривер Плейт». За аргентинский клуб Альварес выступал с 2018 года, сыграв в 113 матчах, забив 50 голов и отдав 29 результативных передач.

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.