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Все голы Малкома в чемпионате России сезона-2021/2022. Видео

Все голы Малкома в чемпионате России сезона-2021/2022. Видео
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Появилась видеоподборка всех голов полузащитника «Зенита» Малкома в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

В прошедшем сезоне чемпионата России 25-летний бразильский футболист провёл за «Зенит» 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Всего он провёл за «Зенит» 35 матчей в сезоне, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.

25-летний бразильский полузащитник стал чемпионом России сезона-2021/2022 в составе «Зенита». Для санкт-петербургского клуба этот титул стал восьмым в истории без учёта победы в чемпионате СССР.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского атакующего футболиста в € 22 млн. Малком пополнил состав «Зенита», перейдя из «Барселоны» в 2019 году.

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