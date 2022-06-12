Слуцкий — о легионерах в России: УЕФА до 30 июня обязан принять какое-то решение

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о цели на летние сборы и о ситуации с возможным уходом легионеров.
«Какая цель на сборы? Подготовиться хорошо к сезону – будем готовиться на своей базе в Казани. У нас уже есть определённое понимание по спаррингам, но я думаю, что мы опубликуем полный список спарринг-партнёров, когда он будет в окончательном виде. С 11 июня начинаем готовиться в двухразовом режиме.
Ситуация с Тальби и Абильгором? Пока нет никакой ясности. УЕФА до 30 июня обязан принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по Тальби и Абильгору, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
Напомним, ранее УЕФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до конца сезона-2021/2022. Кроме того, УЕФА исключил российские клубы и сборные из международных соревнований на этот и следующий сезоны.
- 12 июня 2022
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