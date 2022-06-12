Видео всех голов Юсуфа Языджи в чемпионате России сезона-2021/2022

Появилась видеоподборка всех голов полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

В прошедшем сезоне чемпионата России 25-летний турецкий футболист провёл за ЦСКА 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил восемь голов и не отметился результативными передачами. Всего он провёл за ЦСКА 12 матчей в сезоне во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

ЦСКА финишировал на пятом месте в чемпионате России сезона-2021/2022. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого атакующего футболиста в € 17 млн. Права на 25-летнего полузащитника принадлежат французскому «Лиллю», он провёл вторую половину сезона-2021/2022 в ЦСКА на правах аренды из этого клуба. Языджи является чемпионом Франции сезона-2020/2021 в составе «Лилля».